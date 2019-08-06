«Краповый десант» развернется на Театральной площади Ессентуков

СЕГОДНЯ 18:55 2019-08-06T18:55:37+03:00

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На брифинге войск национальной гвардии СКФО в Ессентуках журналистам рассказали о насыщенной программе акции «Краповый десант».

Уже 11 августа культурная столица Кавминвод станет творческой площадкой для таких артистов, как Юрий Смыслов, Константин Бубнов, Герман Грач, Даяна Брют, Мали, Наталья Самойлова и других.

- Концертный тур начнется 7 августа в санатории «Пикет» - для отдыхающих, в числе которых и дети из подтопленных регионов Иркутской области. 10 августа артисты выступят в Пятигорске, а на следующий день - на Театральной площади Ессентуков. Для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также членов их семей выступления пройдут в ведомственных санаториях,- отметил первый заместитель командующего Северо-Кавказского округа генерал-лейтенант Сергей Власенко.

Подобная акция Росгвардии стала не первой на КМВ. В феврале концертный тур звезд эстрады и лауреатов ведомственных конкурсов самодеятельности уже гастролировал по СКФО. Курортная публика всегда тепло приветствует «войсковых» артистов, поэтому такие творческие вечера станут традиционными.

ИСТОЧНИК KP.RU