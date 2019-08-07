Прокуратура Чечни проверит инцидент со стрелявшим из автомата семилетним ребенком
Прокуратура Чечни проверит инцидент, в котором маленький мальчик из Чечни стреляет из автомата на свадьбе. Оружие настолько велико, что ему приходится перезаряжать его ногой.
- Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров устроил проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из видеоролика следует, что 7- или 8-летний мальчик в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа, - сказано в сообщении Прокуратуры республики.
Напомним, видео появилось в понедельник. Мальчик убирает затвор, наваливаясь всем телом на оружие и направив дуло себе в голову. Несмотря на потенциальную угрозу, окружающие не пресекли ее.
Маленький мальчик стреляет из автомата на свадьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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