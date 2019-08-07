Прокуратура Чечни проверит инцидент со стрелявшим из автомата семилетним ребенком

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-07T15:14:44+03:00

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Прокуратура Чечни проверит инцидент, в котором маленький мальчик из Чечни стреляет из автомата на свадьбе. Оружие настолько велико, что ему приходится перезаряжать его ногой.

- Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров устроил проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из видеоролика следует, что 7- или 8-летний мальчик в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа, - сказано в сообщении Прокуратуры республики.

Напомним, видео появилось в понедельник. Мальчик убирает затвор, наваливаясь всем телом на оружие и направив дуло себе в голову. Несмотря на потенциальную угрозу, окружающие не пресекли ее.

Маленький мальчик стреляет из автомата на свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU