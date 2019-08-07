Утонувшую в Крыму чемпионку мира по кикбоксингу похоронили в родном поселке в КБР

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-07T17:41:58+03:00

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Трагически погибшую в Севастополе 4 августа чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову похоронили в ее родном поселке Шалушки в Кабардино-Балкарии.

3-летний сын спортсменки находится в поселке с матерью спортсменки. Фатиме было 32 года.

В шторм, напомним, девушка бросилась спасать нырнувшую с пирса в запрещенном для купании месте вице-чемпионку мира по кикбоксингу Элину Гисмееву. Кикбоксерши после сборов решили искупаться перед отъездом. Погибли обе.

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Фатима Жагупова бросилась на помощь вице-чемпионке мира по кикбоксингу Элине Гисмееве - захлебнулись обе [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU