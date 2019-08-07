2019-08-07T18:28:18+03:00
Общество

Политолог о встрече губернатора Ставрополья с Владимиром Путиным: «Регион демонстрирует конструктивное взаимодействие с федеральным центром»

Комментарии экспертов
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Доктор философских наук, профессор СКФУ Борис Аксюмов прокомментировал встречу губернатора Владимира Владимирова с Президентом РФ:

- Как я понимаю, большая часть предложений, с которыми губернатор вышел на встрече с президентом, касается развития Кавказских Минеральных Вод. Но главное в том, что эти предложения связаны с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Хорошо показал себя на Ставрополье эксперимент с курортным сбором. Идея в свое время подвергалась критике, но когда начала работать и приносить плоды, то даже ее последовательные противники вынуждены были признать: средства курортного сбора реально меняют облик курортных городов.

Иное дело инфраструктура, в первую очередь, это дороги и жилищно-коммунальное хозяйство, а также санатории. Это фундамент курортного региона, база, на которой можно развивать все остальное. Но решить накопившиеся проблемы в этой части силами исключительно региона невозможно - речь идет о миллиардах рублей. Тогда как нагрузка на коммуникации и санатории огромная.

Более того, не всегда у санаториев есть возможность зарабатывать. В Иркутской области, например, случилась беда, и мы приняли детей из пострадавших районов, разместили в санаториях и сделаем для них возможное, в лучших традициях гостеприимства. Социальный аспект в работе здравниц обязателен, но и он ведь тоже требует определенных расходов.

Если наши предложения будут приняты на уровне федерального центра, для Кавказских Минеральных Вод это означает совершенно иное качество. И тут важно понимать, что КМВ - это здравница всероссийского масштаба, от ее состояния зависит здоровье нации. И то, что в крае понимают свою меру ответственности за будущее курортного региона, конечно, характеризует ставропольскую власть только с наилучшей стороны.

Своим мнением о встрече главы Ставрополья и Владимира Путина поделился политолог Дмитрий Фетисов. Он считает, что «Владимиров оправдывает своё назначение и вполне эффективен».

С ним согласен руководитель Фонда развития гражданского общества в Ставрополе Геннадий Косов. По его словам, «губернатору удалось вывести повестку Ставропольского края на федеральный уровень, а это под силу не всем руководителям субъектов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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