2019-08-08T10:30:44+03:00
Общество

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

По программе «Защищенный заемщик» возраст клиентов увеличен на 5 лет
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита.Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита.
Изменить размер текста:

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик».

Страховая компания внесла изменения в эту программу, повысив максимальный возраст заемщиков до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования.

- Сейчас люди старшего возраста продолжают трудиться, у многих есть стабильный доход, желание и возможность помочь своим детям и внукам в приобретении недвижимости, - говорит Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Некоторые с помощью ипотеки от Сбербанка покупают дачу. И нам важно обеспечить эту категорию наших заемщиков страховой защитой, помочь им стать уверенными в том, что страховая компания гарантирует погашение задолженности при непредвиденных обстоятельствах.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ессентуках приступили к благоустройству Курортного парка
10 мировых рекордов установят в КЧР за день
В Ставрополе строят 3 площадки для собак
Ессентукские санатории завоевали 4 медали в конкурсе «Туристское Ставрополье»
В Польше арестовали 12 уроженцев Чечни за массовую драку
Политолог о встрече Владимирова и Путина: «Предложения губернатора направлены на усиление экономических и социальных позиций Ставрополья»
На «бабку-царапку» пожаловался владелец авто в Ставрополе
На кого предпочитают охотиться ставропольцы
В Минводах разбираются в смерти новорожденного
Ставрополец убил приятеля за домогательства
В Благодарном ребенок пострадал в пожаре
Похититель металла в Железноводске не смог соврать полицейскому
Губернатор Ставрополья - Путину: на КМВ едут туристы из Англии и США
Дело о покушении на силовиков завели после ликвидации боевика в Ингушетии
Политолог о встрече губернатора Ставрополья с Владимиром Путиным: «Регион демонстрирует конструктивное взаимодействие с федеральным центром»
Утонувшую в Крыму чемпионку мира по кикбоксингу похоронили в родном поселке в КБР
Кадыров не винит чеченцев в нападении на Дагестан в 1999 году
В Ставрополе подорожало жилье
Проблему с водоотведением КМВ Владимиров попросил решить Путина
Чеченки торговали героином в Астрахани
Ставрополь участвует во всероссийском флешмобе по танго
Кандидатов на поросячьи бега принимают на Ставрополье
В Железноводске ремонтируют дороги за 50 млн рублей
В Невинномысске женщина подожгла полицейского
Где поджидают ставропольских водителей 55 новых камер
Владимир Путин встретился с губернатором Ставрополья
Прокуратура Чечни проверит инцидент со стрелявшим из автомата семилетним ребенком