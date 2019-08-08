Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.
При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик».
Страховая компания внесла изменения в эту программу, повысив максимальный возраст заемщиков до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования.
- Сейчас люди старшего возраста продолжают трудиться, у многих есть стабильный доход, желание и возможность помочь своим детям и внукам в приобретении недвижимости, - говорит Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Некоторые с помощью ипотеки от Сбербанка покупают дачу. И нам важно обеспечить эту категорию наших заемщиков страховой защитой, помочь им стать уверенными в том, что страховая компания гарантирует погашение задолженности при непредвиденных обстоятельствах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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