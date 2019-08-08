Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-08T10:30:44+03:00

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Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик».

Страховая компания внесла изменения в эту программу, повысив максимальный возраст заемщиков до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования.

- Сейчас люди старшего возраста продолжают трудиться, у многих есть стабильный доход, желание и возможность помочь своим детям и внукам в приобретении недвижимости, - говорит Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Некоторые с помощью ипотеки от Сбербанка покупают дачу. И нам важно обеспечить эту категорию наших заемщиков страховой защитой, помочь им стать уверенными в том, что страховая компания гарантирует погашение задолженности при непредвиденных обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU