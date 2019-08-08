Ессентукские санатории завоевали 4 медали в конкурсе «Туристское Ставрополье»
Сотрудники санаториев и турагентств состязались по четырем номинациям. Экскурсоводы, горничные, администраторы городов курортов показали, кто лучший по профессии.
В номинации «Лучший работник службы приема и размещения» первое место заняла Елена Максимова, представляющая ессентукский пансионат «Родина», «бронза» досталась Екатерине Тращевой, специалисту по бронированию, маркетингу и рекламе санатория «Долина Нарзанов».
В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» «золото» присудили Татьяне Дерябкиной, горничной ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа», г. Ессентуки, ее коллега Виктория Недвижай стала серебряным призером.
Защищать честь курорта Ессентуки и Ставрополья во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» будут Татьяна Дерябкина и Елена Максимова. Федеральный этап конкурса продлится до 15 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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