2019-08-08T15:13:15+03:00
Общество

В Ессентуках приступили к благоустройству Курортного парка

Стартовал второй этап реконструкции
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Курортный парк Ессентуков продолжают благоустраивать.Курортный парк Ессентуков продолжают благоустраивать.
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Второй год благодаря курортному сбору на Кавминводах продолжают улучшать инфраструктуру городов. В Ессентуках, кстати, сбор значительно превышает по объемам плановые цифры - июль принес больше 6 миллионов рублей.

Второй этап реконструкции «сердца» Ессентуков - Курортного парка стартовал. У Партерной группы рабочие монтируют забор-ограждение будущей зоны благоустройства. От «розовой» до «генеральской» аллеи, т. е. территорию от нового сквера до Николаевских ванн скоро будет не узнать.

По проекту общая стоимость работ почти 74 миллиона рублей. Асфальтобетонное покрытие поменяют на 12 000 квадратных метров плитки, старая плитка - также уйдет в историю. И на эти преобразования уйдет всего пара месяцев. 558 квадратных метров клумб и больше 2 га зеленых газонов станут местом притяжения гостей курорта.

Замглавы Ессентуков Алексей Ельцов сегодня на месте встретился с подрядчиками, с которыми обрисовал план работ на ближайшие дни. Первым делом заменят старые светильники и поставят новые - всего 166 опор будут освещать курортные тропы. К традиционным одно- и двухрожковым добавится десяток столбиков освещения - это источники света высотой меньше метра.

По проекту, помимо таких необходимых элементов, как лавочки и урны, ессентучане и отдыхающие получат фотоэкспозиции, новые ландшафтные решения. Исторический фонтан со скульптурой «Мальчик», которому больше 100 лет, в рамках «курортного» проекта отметит второй день рождения.

Первые результаты, обновленную аллею Cлавы, Ессентуки получат к концу августа - как подарок на 194-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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