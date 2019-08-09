2019-08-09T15:40:36+03:00
Общество

В одном из самых отдаленных сел Карачаево-Черкесии открылся новый детсад

Появления дошкольного учреждения в с. Маруха ждали четверть века
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Открытие современного детсада в селе Маруха стало настоящим событием для местных жителей. Фото: пресс-служба главы КЧР.Открытие современного детсада в селе Маруха стало настоящим событием для местных жителей. Фото: пресс-служба главы КЧР.
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Глава КЧР Рашид Темрезов сегодня открыл новый комфортабельный детский сад на 100 мест в одном из самых отдаленных населенных пунктов республики - селе Маруха Зеленчукского района. Появления дошкольного учреждения местные жители ждали 25 лет.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Народного собрания КЧР Александр Иванов, члены республиканского правительства, а также гости и жители села.

Отсутствие садика для селян было серьезной проблемой. Во время своего визита в Зеленчукской район глава республики дал указание возобновить реконструкцию старого пустующего здания и открыть современный комфортабельный детсад.

- Я с огромным удовольствием нахожусь сегодня здесь на открытии нового детсада. Знаю, что вы долго этого ждали. Сегодня объект введен в эксплуатацию, и у детишек есть возможность посещать этот детский сад, получать все то, что должен получать каждый ребенок в нашей республике, в нашей стране. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит четкую и понятную задачу в этой сфере, и мы ее неукоснительно исполняем, - отметил глава КЧР.

Обращаясь к самым юным жителям села, Рашид Темрезов пожелал им крепкого здоровья, расти умными и прославить свое родное село, район и республику. В садике будет 4 группы по 25 человек, в том числе одна ясельная - для детей от 1,5 до 3 лет.

В здании пяти блоков, соединенных переходом. Кроме спальных и игровых комнат, пищеблока, столовой и медкабинета, есть спортивный и актовый залы. На территории предусмотрены 4 игровые площадки с навесами и спортплощадка.

Детсад в Марухе стал уже пятым в Зеленчукском районе, открытым в течение последних пяти лет. Комфортабельные современные дошкольные образовательные учреждения открылись в станицах Зеленчукской, Сторожевой, Кардоникской и в ауле Кызыл-Октябрь. В целом в Карачаево-Черкесии за последние пять лет открыто 52 новых дошкольных учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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