7 сентября в Ессентуках стартует Фестиваль воздушных шаров

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-12T16:03:00+03:00

Воздушное шоу над Кавминводами будет проходить в 21-й раз

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Открытие большого воздушного шоу «Кавказские Минеральные Воды-Жемчужина России» пройдет на городском озере Ессентуков 7 сентября и будет сопровождаться общим стартом аэростатов. Зрители увидят ночное свечение и свободный полет. В этот день на ессентукском озере откроется и гастрономический фестиваль «О.Да! Еда!».

По традиции на озере пройдут массовые гулянья и концерты. На воздушные баталии 2019 года соберутся 15 экипажей из Краснодара, Ессентуков, Новосибирска, Великих Лук, Москвы, Курска. Программа Фестиваля воздухоплавания включает в себя спортивную борьбу, которая развернется в небе городов-курортов: Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Железноводска. Ряд упражнений будет проведен в горных ущельях близ Кисловодска и в районе гор-лакколитов.

Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта «Воздушного биатлона», где пилоты для поражения цели используют лазерные ружья, работающие по принципу Laser Tag. Полеты над городами КМВ можно будет наблюдать неделю, с 8 сентября с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 18.30.

Главный приз фестиваля - переходящий кубок «Икар». Пилот-победитель получает также перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, с вкраплением рубина и нанесением горячей эмали.

Наша справка

Воздушное шоу над Кавминводами будет проходить в 21-й раз. Максимальное количество участников за эти годы достигало 28 команд из разных стран и городов. В числе участников были воздушные пилоты из Украины, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Польши Германии, Армении. На фестивале были представлены более 20 российских городов.

С 2016 года фестиваль стал проходить вместо традиционных трех дней целую неделю, что является самым длинным воздухоплавательным мероприятием в России. 2 года назад в программу фестиваля включен кубок Федора Конюхова и Мемориал отца Василия, где пилоты получают небольшой фрагмент оболочки от аэростата облетевшего Землю.

ИСТОЧНИК KP.RU