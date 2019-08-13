В Ростове-на-Дону 24 августа пройдет акция «Мы заботимся о женском здоровье»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-13T10:17:42+03:00

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Бесплатную консультацию проведет врач-гинеколог, онколог, хирург Олег Николаевич Гладких. В ходе приема врач примет решение о необходимости оперативного лечения пациенток на базе ГАУ РО «ОКДЦ» в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Отделение располагает высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить сложные операции с применением новейших технологий.

Хирург Олег Николаевич Гладких больше десяти лет в Областном консультативно-диагностическом центре ведет консультативный прием пациенток, выполняет оперативные вмешательства преимущественно лапароскопическим доступом, при фоновых, предопухолевых и опухолевых заболеваниях женской половой сферы. Олег Гладких проходил обучение и стажировки по оперативной гинекологии в ведущих клиниках России и Италии.

Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону 8 (863) 200-10-22. Записаться можно с 13 по 22 августа (вторник - четверг) с 19 до 20 часов.

Областной консультативно-диагностический центр (Ростов-на-Дону) - ведущее лечебно-диагностическое учреждение Юга России. Медицинская диагностическая аппаратура экспертного класса и высокий профессиональный уровень практикующих врачей позволяют выявить самые сложные заболевания на ранних стадиях, определить тактику лечения и осуществить контроль за его эффективностью.

Областной консультативно-диагностический центр (ГАУ РО «ОКДЦ») г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Сайт rokdc.ru. Call-центр 8 (863) 227-00-00.

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