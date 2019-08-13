2019-08-13T13:21:10+03:00
Общество

Ессентуки и Пятигорск — лидеры в рейтинге самых привлекательных курортов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, где в стране самый доступный отдых в августе этого года
Поделиться:
Отдых в Ессентуках приятный, комфортный и доступный.Отдых в Ессентуках приятный, комфортный и доступный.
Изменить размер текста:

Курорты минеральных вод Пятигорск и Ессентуки на Ставрополье, село Прибрежное в Сакском районе Республики Крым, соляной курорт Соль-Илецк в Оренбургской области и село Агой в Туапсинском районе Краснодарского края попали в пятерку самых бюджетных курортов для отдыха в высокий сезон лета, где аренда жилья обойдется до 1,5 тысячи рублей в сутки.

В первой десятке доступного отдыха в августе также Приморско-Ахтарск, Туапсе и село Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края, Кисловодск на Ставрополье и село Черноморское на западной оконечности Крыма, где жилье обойдется до 1,8 тысяч рублей в сутки.

По данным Tvil.ru, туристы выбирают бюджетный отдых в последний месяц лета на период от 6 дней в Оренбуржье, 8 - 9 дней на курортах Кавказских Минеральных Вод и от 7 до 14 дней на Черном и Азовском морях.

Десятка бюджетных курортов для отдыха в августе 2019 года:

1. Пятигорск, Ставропольский край - 1230 рублей в сутки, 8 ночей.

2. Ессентуки, Ставропольский край - 1273 рубля в сутки, 8,5 ночи.

3. Прибрежное, Республика Крым - 1390 рублей в сутки, 7 ночей.

4. Соль-Илецк, Оренбургская область - 1510 рублей в сутки, 6 ночей.

5. Агой, Краснодарский край - 1570 рублей в сутки, 11,5 ночи.

6. Черноморское, Республика Крым -1590 рублей, 14 ночей.

7. Дедеркой, Краснодарский край - 1640 рублей в сутки, 8,5 ночи.

8. Туапсе, Краснодарский край - 1740 рублей в сутки, 10 ночей.

9. Кисловодск, Ставропольский край - 1740 рублей в сутки, 9,5 ночи.

10. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край - 1810 рублей, 10 ночей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие учителя страны приедут в Железноводске
Старик из Ингушетии вязал из конопли веники
Умерли в один день: в Северной Осетии ищут убийцу пожилых супругов
Блогерша из Северной Осетии докажет, что на Кавказе не страшно
Мягкий приговор ставропольскому экс-инспектору не устроил прокуратуру
Девятилетний мальчик попал под камнепад в Кабардино-Балкарии
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения
Путин назначил нового председателя краевого суда на Ставрополье
Ставропольская королева воинов невероятно ловко обращается с мечом
Дальнобойщику из КЧР дали срок за смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
Такси в Беслан везет бесплатно
Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Испании
Военных, пострадавших в ДТП в Дагестане, перевезли в Москву
"Не хватает такого среди нас, русских": блогер-турист взялся защищать Кавказ, несмотря на угрозы
Ставрополец взломал чужой дом и пьяным лег спать
На Ставрополье 46-летний наркоман ходил за марихуаной за город
Завершается прием заявок на конкурс городских цветников в Ставрополе
Хозяйка обклеенной стикерами машины в Ставрополе благодарит любимого
400 часов вместо года в армии предпочел парень из Железноводска
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Несостоявшаяся квартирантка обворовала хозяйку жилья на Ставрополье
Пьяный водитель в Ипатовском округе не мог ехать прямо
В Ставрополе неизвестный расстреливает кошек
Следователь на Ставрополье проходит подозреваемым по уголовному делу
Спасатели эвакуировали сорвавшегося альпиниста в Кабардино-Балкарии
Председателя кооператива в Дагестане заподозрили в подлоге документов
Врачи Ставропольской психиатрической больницы борются с болезнью Паркинсона