Ессентуки и Пятигорск — лидеры в рейтинге самых привлекательных курортов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-13T13:21:10+03:00

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, где в стране самый доступный отдых в августе этого года

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Курорты минеральных вод Пятигорск и Ессентуки на Ставрополье, село Прибрежное в Сакском районе Республики Крым, соляной курорт Соль-Илецк в Оренбургской области и село Агой в Туапсинском районе Краснодарского края попали в пятерку самых бюджетных курортов для отдыха в высокий сезон лета, где аренда жилья обойдется до 1,5 тысячи рублей в сутки.

В первой десятке доступного отдыха в августе также Приморско-Ахтарск, Туапсе и село Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края, Кисловодск на Ставрополье и село Черноморское на западной оконечности Крыма, где жилье обойдется до 1,8 тысяч рублей в сутки.

По данным Tvil.ru, туристы выбирают бюджетный отдых в последний месяц лета на период от 6 дней в Оренбуржье, 8 - 9 дней на курортах Кавказских Минеральных Вод и от 7 до 14 дней на Черном и Азовском морях.

Десятка бюджетных курортов для отдыха в августе 2019 года:

1. Пятигорск, Ставропольский край - 1230 рублей в сутки, 8 ночей.

2. Ессентуки, Ставропольский край - 1273 рубля в сутки, 8,5 ночи.

3. Прибрежное, Республика Крым - 1390 рублей в сутки, 7 ночей.

4. Соль-Илецк, Оренбургская область - 1510 рублей в сутки, 6 ночей.

5. Агой, Краснодарский край - 1570 рублей в сутки, 11,5 ночи.

6. Черноморское, Республика Крым -1590 рублей, 14 ночей.

7. Дедеркой, Краснодарский край - 1640 рублей в сутки, 8,5 ночи.

8. Туапсе, Краснодарский край - 1740 рублей в сутки, 10 ночей.

9. Кисловодск, Ставропольский край - 1740 рублей в сутки, 9,5 ночи.

10. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край - 1810 рублей, 10 ночей.

ИСТОЧНИК KP.RU