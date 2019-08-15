В Северной Осетии проходит Всероссийский день картофельного поля

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-15T13:16:36+03:00

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15 и 16 августа в Северной Осетии, на базе ООО «ФАТ-АГРО» (Группа компаний «Бавария») впервые пройдет Всероссийский день картофельного поля-2019. В мероприятии примут участие свыше 250 человек.

Участники познакомятся с современными методами получения и клонального размножения in vitro-материала, технологиями выращивания мини- и микроклубней, особенностями производства оригинального семенного картофеля в условиях высокогорья, современными технологиями хранения, сортировки и упаковки семенных партий картофеля.

На демонстрационном участке будут представлены новые перспективные и наиболее популярные сорта отечественной и зарубежной селекции, пользующиеся повышенным спросом на рынке семенного и товарного картофеля. Участники Дня поля посетят питомники выращивания первичных полевых поколений оригинального семенного картофеля в условиях высокогорной зоны и производственные посадки суперэлитного и элитного картофеля ООО «ФАТ-АГРО».

В рамках программы пройдет совещание, посвященное картофелеводству в России. Также в программе мероприятия - выставка продукции производителей РСО - Алания, выставка сельхозятехники и средств защиты растений. Кроме того, в рамках Всероссийского дня картофельного поля-2019 состоится торжественное открытие нового картофелехранилища ООО «ФАТ-АГРО» вместимостью 6 тысяч тонн.

Только цифры

Ежегодно площади посадок картофеля во всех категориях хозяйств РСО - Алания занимают около 8 тыс. га. В 2018-м было отмечено значительное увеличение площади посадок картофеля - 209% к уровню предыдущего года, а также количество собранного продовольственного картофеля - 237% к уровню 2017 г. Это позволяет обеспечить население республики продовольственным картофелем собственного производства. 2019-м году прогнозируемый объем продовольственного картофеля в сельхозорганизациях составит 78 - 79 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU