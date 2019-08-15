Сбербанк расширил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-15T15:32:51+03:00

Сервис переводов с получением наличных в банкоматах доступен теперь по всей стране.

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Для совершения перевода необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получить денежные средства можно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка по всей стране.

Для получения перевода необходимо указать секретный код из СМС, при этом, пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить перевод в Сбербанк Онлайн можно на сумму до 150 000 рублей в сутки.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Мы стремимся предоставлять возможность обмена денежными средствами не только клиентам банка. Даже не имея карты, любой человек может получить перевод в сети наших офисов и банкоматов. Уверена, что комфорт предоставления банковских услуг смогут ощутить все жители Юга и Северного Кавказа.

Комиссия за использование сервиса онлайн-перевода с получением наличных в банкомате ниже, чем при совершении аналогичного перевода в офисе: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. На каждом этапе Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода.

Например, банк направит отправителю СМС, когда перевод будет успешно выплачен. Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи Сбербанк Онлайн в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU