В поселке Правокубанском КЧР открылся первый Дом культуры

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-19T11:36:12+03:00

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Новый Дом культуры, первый за всю историю поселка Правокубанский, будет носить имя прославленного поэта И. У. Семенова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, члены республиканского правительства, депутаты Народного собрания КЧР, руководство Карачаевского муниципального района, гости и жители поселка.

- Считаю очень правильным решение жителей и руководства района присвоить новому Дому культуры имя великого поэта не только карачаевского народа, но и всей России - Исмаила Унуховича Семенова. Это, безусловно, дополнительная ответственность и мотивация для детей, которые будут заниматься в этом ДК, быть лучшими во всем! - сказал Рашид Темрезов. - Новый Дом культуры, который, уверен, станет центром культурной жизни для всего района, особенно важен для проживающего здесь подрастающего поколения. Ведь не просто Правокубанский называют молодежным поселком и, наконец, наша молодежь получила долгожданный подарок в виде комфортабельного ДК и полноценного досуга.

В одноэтажном здании ДК есть просторное фойе, концертный зал на 250 мест, залы для занятий хореографией, вокалом и другими творческими направлениями, сельская библиотека с читальным залом, а также административные помещения. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На улице расположена уютная отдыха.

Это уже второй Дом культуры, открытый в Карачаевском районе за последние пару лет. В 2018-м распахнул двери новый комфортабельный ДК в ауле Хурзук. Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство ДК в Каменномосте, а в следующем году стартует реконструкция учреждения культуры в ауле Нижняя Теберда.

ИСТОЧНИК KP.RU