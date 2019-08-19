2019-08-19T17:34:21+03:00
Общество

В новом учебном году минераловодские школы примут около 15 тысяч учеников

Более 70 процентов образовательных учреждений будут работать в первую смену
Поделиться:
Скоро в школу!Скоро в школу!
Изменить размер текста:

Уже через две недели в 30 школах округа прозвенит первый звонок и пройдут торжественные линейки.

По данным Управления образования Минераловодского округа, на сегодняшний день родители 1536 детей подали заявления о приеме в первый класс. Запись еще активно ведется.

Лидирующими школами на данный момент по приему первоклашек стали: школа № 20 Минеральных Вод - 136 человек, лицей № 104 - 118 человек, гимназия № 103 - 113 человек, школа № 14 х. Красный Пахарь - 110 человек. Более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.

Всего же в этом учебном году в школах Минераловодского округа будут обучаться 14 700 школьников. Из них 1410 – это будущие выпускники 9-х классов, а 541 - одиннадцатиклассники.

Более чем 70% учреждений будет работать в первую смену. Необходимость введения второй смены возникла в восьми школах округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи заинтересовались гибелью 2-летнего ребёнка на Ставрополье
На Ставрополье произошло землетрясение
Дело экс-главы пятигорского Газпрома передано в суд
"Синтоловый качок" стирает последние следы отношений с экс-участницей "Дома 2"
Ролик с наглым таксистом в Ставрополе посмотрели 6 тысяч раз
Дети разрисовали краской папину машину в КБР
Похищенного дагестанца нашли в отделе полиции с гранатой и пистолетом
Малыш 3 лет утонул в Пятигорске
В Ставрополе адвокат, бравшая взятку, не смогла изменить приговор суда
В Ставрополе на ректора СтГАУ написано заявление в МВД
В школах Чечни запретят пользоваться смартфонами по инициативе родителей
Ставропольскими семейным фермам выплатят 471 млн рублей
В Дагестане медведя заперли в клетке под солнцем
В ДТП с тремя машинами и одним КАМАЗом в Ингушетии умер человек и двое пострадали
На жилье 5 июльским подтопленцам на Ставрополье выделено 7 млн рублей
В Ингушетии Прокуратура хочет закрыть две школы
Михайловск на Ставрополье признали одним из самых тихих городов России
Территорию нацпарка «Кисловодский» расширят
6 миллионов рублей штрафов заплатили нелегальные торговцы в Ставрополе
"Чеченский халк" приехал к мажорам в Санкт-Петербург
Синоптики: 40-градусная жара идет на Ставрополье
Видео: Рамзан Кадыров рассказал, как сжигать шесть тысяч калорий за одно занятие
Четверо россиян погибли и пострадали в Дубае
21 тополь на полмиллиона уничтожил бизнесмен на Ставрополье
Ставрополец похитил электричество у целого поселка
Google добавил чеченский и несколько других кавказских языков в клавиатуру
Конекрад на Ставрополье забил чужую лошадь и продал на мясо
Ставрополец хотел натравить полицию на нелюбимого коллегу