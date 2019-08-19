В новом учебном году минераловодские школы примут около 15 тысяч учеников

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-19T17:34:21+03:00

Более 70 процентов образовательных учреждений будут работать в первую смену

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Уже через две недели в 30 школах округа прозвенит первый звонок и пройдут торжественные линейки.

По данным Управления образования Минераловодского округа, на сегодняшний день родители 1536 детей подали заявления о приеме в первый класс. Запись еще активно ведется.

Лидирующими школами на данный момент по приему первоклашек стали: школа № 20 Минеральных Вод - 136 человек, лицей № 104 - 118 человек, гимназия № 103 - 113 человек, школа № 14 х. Красный Пахарь - 110 человек. Более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.

Всего же в этом учебном году в школах Минераловодского округа будут обучаться 14 700 школьников. Из них 1410 – это будущие выпускники 9-х классов, а 541 - одиннадцатиклассники.

Более чем 70% учреждений будет работать в первую смену. Необходимость введения второй смены возникла в восьми школах округа.

ИСТОЧНИК KP.RU