2019-08-21T11:07:46+03:00
Общество

Оскверненный Даргавский некрополь принимает туристов

Ранее парень со Ставрополья сделал "селфи" с черепом в руке, и жители Северной Осетии попросили закрыть святыню от приезжих
Евгения СОКОРЕВА
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"Город мертвых" в Северной Осетии не закроют для посещения. В комитете по туризму врио председателя Заурбек Кодзаев объяснил, что надо учить гостей правилам без запрета на знакомство с одной из главных достопримечательностей республики. Такой регламент сейчас разрабатывается республиканским минкультом. А пока за туристами следят гиды.

Напомним, что вопрос о закрытии Даргавского некрополя подняли из-за "селфи" посетителя из Пятигорска. На фото парень держал в руке череп, вынесенный из усыпальницы. За один снимок на парня обрушились десятки проклятий и угроз от местных. Возмущенные вандализмом жители Северной Осетии и распространили в соцсетях скандальную новость, которую в дальнейшем заметили власти.

На сглупившего гостя со Ставрополья, кстати, завели уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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