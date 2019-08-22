2019-08-22T15:01:53+03:00
Спорт

Нурмагомедов заработает рекордные деньги на поединке с Дастином Порье

Условия контракта с UFC раскрыл менеджер спортсмена Ризван Магомедов
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москва СитиХабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москва СитиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заработает ошеломительный гонорар на титульном поединке с Дастином Порье. Подробности в интервью «РБК» сообщил менеджер дагестанца Ризван Магомедов.

— Заработок будет намного больше, чем в бою с тем же Конором Макгрегором. Это единственное, что могу сказать. Суммы озвучивать не стану. Просто знайте, что условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю MMA, — сказал Магомедов.

Напомним, что гарантированно за бой с ирландцем Хабиб должен был получить 2 миллиона долларов. Кроме того, спортсмену выплатили процент от продажи прав на телетрансляции. Итого заработок дагестанца составил порядка 6,5 миллионов долларов.

Но бой в Абу-Даби должен принести Нурмагомедову куда более внушительные суммы, считает президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.

— Большую роль в оценке играет тот фактор, что бой пройдёт в Абу-Даби. В Арабских Эмиратах и подавляющем большинстве мусульманских стран Хабиб стал спортсменом номер один. Поэтому именно он является единственным, но невероятно весомым драйвером всего ивента. Вознаграждение Хабиба должно быть космическим — речь идёт о миллионах или даже десятках миллионов долларов. Не будь Хабиба, то UFC нескоро провели бы там бой, — сообщил специалист.

Напомним, что на специально построенной для турнира арене в столице ОАЭ Хабиб будет защищать чемпионский титул в лёгком весе. Его оппонентом станет обладатель временного пояса американец Дастин Порье. Бой состоиться 7 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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