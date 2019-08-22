«За гранью»: ставрополец представит свой проект в Крыму

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-22T17:29:35+03:00

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Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. Но на этот раз масштабный проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ».

В программе фестиваля - организация тематических арт-кварталов по разным творческим направлениям, создание арт-парка, открытые площадки, биеннале, театрализованные представления, вечерняя музыкальная программа на главной сцене и многое другое. В общей сложности участниками «Тавриды- АРТ» стали 35 тыс. человек со всей России: молодые деятели культуры и искусств, жители и туристы, отдыхающие в Республике Крым, а также жители близлежащих регионов, в числе которых и Ставрополье.

Выставочный павильон края познакомит участников «Тавриды-АРТ» с сувенирной продукцией и работами народных ремесленников - уникальным фарфором, изделиями из глины и многими другими произведениями ставропольских умельцев. А краевая делегация в составе 48 человек представит идеи по всем направлениям работы фестиваля.

Например, Антон Авдеев, ранее успешно защитивший проект «СКФО - территория молодежного спортивного искусства» на молодежном форуме «Машук», представит на «Тавриде-АРТ» проект «За Гранью» - фестиваль туризма, современного искусства и экстремальных видов спорта. Зампред Молодежного парламента при Думе СК Алина Прасолова выступит здесь с проектом «ОНКО», суть которого - профилактика онкозаболеваний и онкологической предрасположенности методом самообследования. Менеджер городских экологических и образовательных проектов в центре прикладной урбанистики «Процессор» в Ставрополе Анастасия Победнова планирует защищать свой проект «Не столица».

Одним из центральных событий фестиваля, в котором ожидается участие ставропольского губернатора, станет стратегическая сессия «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России». Цель сессии - определение «точек роста» в регионах, создание в них круглогодичных пространств для развития индустрии креатива, обмена опытом, профессионального роста молодых специалистов и, в конечном итоге, идентификации регионов через креативную экономику. В этом смысле у Ставрополья с богатыми культурно-историческими традициями есть хорошие перспективы.

ИСТОЧНИК KP.RU