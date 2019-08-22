Политолог: «Непарламентские партии рассчитывают на обратную связь с губернатором»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-22T19:13:41+03:00

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«За избирателей борются те партии, которые имеют своего зарегистрированного кандидата на должность руководителя края. Это закон жанра. Было бы странно, чтобы они поддержали своего конкурента. Это возможно лишь при условии второго тура, при благоприятном для них торге. Но, судя по итогам экспертной работы Фонда развития гражданское общества, представленным сегодня в рамках продукта «Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 г. Ход избирательных кампаний и прогноз результатов», в Ставропольском крае прогнозируются выборы по референдумному сценарию в один тур.

А вот непарламентские партии, которые не имеют своего официального представителя на губернаторской гонке, имеют возможность использовать свой авторитет, свой ресурс для поддержки наиболее адекватного с точки зрения развития региона, по их мнению, претендента.

Таковым оказался действующий губернатор. Причин поддержки может быть несколько. В том числе и понимание того, что губернатор – это не идеологическая фигура, а человек, обеспечивающий стабильное развитие региона.

Спорить с ним по идеологическим мотивам смысла нет. А вот его шаги в плане стабилизации ситуации и перспектив развития они поддерживают. Кроме этого, несомненно, партии надеются получить и обратную связь с губернатором после 8 сентября, что волне понятно. Не имея собственных больших ресурсов, они рассчитывают на помощь губернатора в решении партийных задач.

22 августа 18 региональных отделений непарламентских политических партий единогласным решением присоединились к штабу поддержки Владимира Владимирова.

ИСТОЧНИК KP.RU