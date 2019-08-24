2019-08-24T10:05:47+03:00
Общество

Состаривший себя на 34 года 30-летний дагестанский чиновник избежал ареста

Его отпустили под подписку о невыезде
Антон ШАПОВАЛОВ
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Заместитель главы села в Дагестане ушел под подписку о невыезде. Он избежал ареста и остался при должности. Мужчина раскаялся в содеянном, передает пресс-служба республиканской Прокуратуры.

Напомним, в среду вечером ведомство рассказала, что против замглавы села открыли три уголовных дела за то, что он завысил свой настоящий возраст на 34 года. Как выяснили журналисты «КП-Северный Кавказ», это была ошибка работника УФМС, который состарил 30-летнего молодого человека.

Мужчина решил заработать на осечке чиновника и купил трудовую книжку, по которой он работал в колхозе. За полтора года он накопил 155 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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