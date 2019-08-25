Рамзан Кадыров проявил потрясающую скромность

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-25T11:55:17+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, какую мечеть он хочет для себя. Недавно политик отказался от мысли называть в свою честь самую большую мечеть в Европе и теперь рассказал, почему.

— Ходили разговоры о том, что она (новая мечеть) будет названа в честь Рамзана Кадырова. И только близкие мне люди понимали, что этого не будет. Они знали, что её назовут в честь пророка Мухаммеда, — сказал Кадыров в интервью «Чечня сегодня».

При этом глава республики сказал, что будет безмерно благодарен, если после его смерти народ сочтёт его достойным того, чтобы именем Рамзана назвать одну из мечетей. Но скромно попросил не делать её большой.

— Если так случится, если будет на то воля людей, пусть они построят самую маленькую мечеть. Это уже будет наивысшим проявлением уважения и большим подарком для меня, — резюмировал чеченский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU