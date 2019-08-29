Как живут в Ингушетии спасенные от мясорубки медведи

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-29T11:38:38+03:00

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Спасенных из придорожного кафе на трассе "Самара-Ориенбург" медведей Потапа, Валю и Маню поселили в просторный вольер в Ингушетии и, как отчитался у себя на странице в Instagram взявшийся заботиться о зверях глава Магаса, оказывают животным весь необходимый уход:

Спасенные от мясорубки медведи живут счастливо в Ингушетии.

- В очередной раз навестил наших подопечных медведей в их новой "многокомнатной квартире". Мой визит пришелся на время купания, и я с удовольствием помог им по очереди принять душ в специально отведенной для этого части вольера - своего рода душевой кабинке. Кстати, у каждого из мишек свои предпочтения в купании: кто-то любит мягкий душ, кто-то (как на видео) - сильную струю. Вы видите, с каким он удовольствием это делает. Выкладываю для вас обещанное видео. Буду и дальше время от времени рассказывать о жизни и ходе реабилитации медведей, - написал мэр Магаса Беслан Цечоев.

Напомним, что семью косолапых прежний хозяин обещал "пустить на мясо", если не продаст.

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ИСТОЧНИК KP.RU