Дмитрий Патрушев высоко оценил селекционный потенциал Северной Осетии

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-30T11:25:16+03:00

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсудил с главой региона Вячеславом Битаровым вопросы развития АПК и провел совещание, посвященное реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (ФНТП).

Глава Минсельхоза также ознакомился с производственными и исследовательскими площадками сельхозпредприятий и учебными корпусами Горского государственного аграрного университета. Дмитрий Патрушев отметил, что регион обладает не только высокой потребностью в результатах новых научных достижений, но и большими возможностями по реализации программы.

Сейчас Горский агроуниверситет активно занимается научной деятельностью, в том числе участвует в реализации подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля». При участии студентов были получены 2 вида гибридов, которые в этом году уже переданы на государственные испытания.

- Важнейшую роль в достижении этих целей играет уровень самообеспеченности семенами. Помимо подпрограммы по развитию селекции и семеноводства картофеля, в рамках ФНТП реализуется подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы». На стадии разработки находится ещё 13 подпрограмм, направленных на развитие птицеводства, виноградарства, селекции и семеноводства, садоводства и аквакультуры и других направлений сельхозпроизводства, - отметил федеральный министр.

В рамках встречи с Вячеславом Битаровым глава Минсельхоза заявил, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Северной Осетии: на него приходится почти 12% валового регионального продукта. В прошлом году объем сельхозпроизводства в регионе вырос на 15,7%, положительная динамика сохранилась и в 2019 году. Также с января по август 2019 года более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится экспорт сельхозпродукции – до 21,5 миллиона долларов.

Глава РСО - Алания поблагодарил Дмитрия Патрушева за помощь, оказываемую республике.

- Спасибо за особое внимание к проблемам сельского хозяйства нашей республики, мы чувствуем вашу постоянную помощь. Она с каждым годом все больше и больше. Со своей стороны, уверяю, что все средства, которые будут приходить в республику на развитие АПК, будут качественно и в срок осваиваться. Надеюсь, что ваш сегодняшний визит даст толчок новому этапу развития агропромышленного комплекса Северной Осетии, - сказал Вячеслав Битаров.

В рамках визита Дмитрий Патрушев также осмотрел лабораторный семеноводческий комплекс индустриального партнера вуза – компании «Фат-агро». Она занимается выращиванием высококачественных зерновых и овощных культур. Министр также ознакомился с высокотехнологичным производством яблок на предприятии «Казачий хутор», где заложено более 570 га садовых деревьев, а продукция уже поставляется за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU