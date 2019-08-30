2019-08-30T19:05:05+03:00
Спорт

Нурмагомедов готов сдаться полиции после избиения Макгрегора

Спортсмен сообщил, что при встрече с ирландцем «начнётся война»
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб готов сдаться копам после уничтожения МакгрегораХабиб готов сдаться копам после уничтожения Макгрегора
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Хабиб Нурмагомедов выразил готовность сдаться полиции после избиения своего заклятого оппонента Конора Макгрегора. Дагестанец сообщил, что противостояние между спортсменами ещё не закончено и он не удовлетворён одной лишь победой над ирландцем.

— Да, это была победа в Лас-Вегасе, но в октябре эта история не закончилась. Когда человек поступает так, как он, его недостаточно просто побить. Это слишком скромное наказание. Именно об этом я говорил своим ребятам перед боем. Я настраивал их не на бой, а на войну. И это не кончится никогда. Никогда! — цитирует Нурмагомедова ESPN.

По словам дагестанского чемпиона, при следующей встрече с Конором он обязательно попытается напасть на него и на его друзей, чтобы проучить их за оскорбления малой родины, семьи и веры.

— Если я где-то его встречу, если мы пересечёмся — будет война. Сто процентов. Меня не волнует ответственность, не волнует тюрьма. Мы ничего не боимся. Он и его друзья, его команда отправятся в больницу, тяжело избитые. А мы поедем в полицию сдаваться, — резюмировал Хабиб Нурмагомедов.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года Фото: REUTERS

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 годаФото: REUTERS

Жгучая ненависть, которую испытывает дагестанец к своему сопернику, стала причиной громкого скандала после титульного боя, в котором Хабиб одержал безоговорочную победу. Услышав очередное оскорбление со стороны команды Макгрегора, боец выпрыгнул из октагона и понёсся в бой. К Хабибу присоединились и его друзья. Разгорячённых спортсменов едва успела разнять охрана.

После инцидента Хабиб заплатил 500 тысяч долларов и на 9 месяцев лишился права выходить в октагон. Его друзья получили год дисквалификации и по 25 тысяч штрафа. Конора отстранили на полгода и вынудили выплатить 50 тысяч.

При этом сторона Нурмагомедова недавно заговорила о возможном реванше, вероятность которого отвергала целый год. Правда сам спортсмен настроен куда жестче — он требует, чтобы ирландец провёл несколько победных боёв и доказал, что достоин биться с чемпионом.

— Он должен вернуться в UFC, для начала. Начать драться и побеждать. Думаю, что 9-10 боёв хватит. Только тогда мы встретимся вновь. Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом бое. Другие думают, что я соглашусь за кругленькую сумму. Нет! Пусть вернется и покажет себя, — резюмировал действующий чемпион.

Напомним, что 7 сентября на UFC 242 Хабиб во второй раз будет защищать титул сильнейшего бойца в лёгком весе. Его соперником станет временный чемпион Дастин Порье. Бой пройдёт на специально построенной для этого арене в Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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