Кирилл "Руки-базуки" собрался на проект "Дом-2"
Фанаты высмеивают Терешина [видео]
Фото: личная страница героя публикации в соцсети
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Уже не знает "Синтоловый качок", куда податься. Ходил получать "леща" на соответствующий турнир - проиграл. Невесту на "Давай поженимся" искал - не нашел. Все никак не определится, где же его оценят. Решил теперь пойти на проект "Дом-2":
"Синтоловый качок" пошел на проект "Дом-2".
- Тебя и оттуда попрут, - высмеивают фрика подписчики в Instagram. - Впрочем, там все такие. Иди, тебя уже ждут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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