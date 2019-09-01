2019-09-01T14:06:09+03:00
Общество

Кирилл "Руки-базуки" собрался на проект "Дом-2"

Фанаты высмеивают Терешина [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Уже не знает "Синтоловый качок", куда податься. Ходил получать "леща" на соответствующий турнир - проиграл. Невесту на "Давай поженимся" искал - не нашел. Все никак не определится, где же его оценят. Решил теперь пойти на проект "Дом-2":

"Синтоловый качок" пошел на проект "Дом-2".

- Тебя и оттуда попрут, - высмеивают фрика подписчики в Instagram. - Впрочем, там все такие. Иди, тебя уже ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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