Кирилл "Руки-базуки" собрался на проект "Дом-2"

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-01T14:06:09+03:00

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Уже не знает "Синтоловый качок", куда податься. Ходил получать "леща" на соответствующий турнир - проиграл. Невесту на "Давай поженимся" искал - не нашел. Все никак не определится, где же его оценят. Решил теперь пойти на проект "Дом-2":

"Синтоловый качок" пошел на проект "Дом-2".

- Тебя и оттуда попрут, - высмеивают фрика подписчики в Instagram. - Впрочем, там все такие. Иди, тебя уже ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU