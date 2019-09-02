Более 20 тысяч человек поздравили Ессентуки с Днем города

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-02T12:05:19+03:00

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Подарком горожанам стала целая неделя торжественных и развлекательных мероприятий. Они проходили на нескольких городских площадках.

Кульминация праздничного марафона пришлась на субботу (по традиции Ессентуки свой день рождения отмечают в последнюю субботу августа). Начался праздник с крестного хода.

Большое творческое событие прошло в санатории «Целебный ключ» - здесь открыли памятную доску поэту Андрею Дементьеву.

Танцевальная часть праздника началась с дискотеки 90-х - подарка горожанам и гостям курорта от министерства туризма края. Шесть коллективов «Стрелки», «Лицей», диджей Цветков и другие - зажгли площадь и напомнили известные хиты.

Большой танцевальный вечер посетили более 20 тысяч жителей Ставрополья. Самыми активными были кисловодчане и пятигорчане. Чтобы праздник посетили как можно больше жителей КМВ, ОАО «РЖД» ввели поздние электрички.

Но самый большой подарок всех ждал в конце вечера - выступление румынской группы FLY PROJECT, исполнившей свои известные хиты Musica, Mandala, Toka Toca.

В 22.30 небо над Ессентуками озарили тысячи ярких залпов праздничного фейерверка.

ИСТОЧНИК KP.RU