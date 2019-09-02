2019-09-02T16:50:30+03:00
Общество

«Россети Северный Кавказ»: энергоснабжение Ачхой-Мартановского района Чечни полностью восстановлено

Энергетики смогли устранить неполадки за полтора часа
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни.

Напомним, ранее произошло отключение на воздушной линии 110 кВ «Самашки-ГРП-110». Временно без электроэнергии оставались жители Ачхой-Мартановского района, запитанные от подстанций «Водозабор», «Ассиновская», «Ачхой-Мартан», «Катыр-Юрт».

Электроснабжение 61 тысячи потребителей специалисты Южного участка электросетей АО «Чеченэнерго» восстановили в течение полутора часов (по официальной информации на сайте Минэнерго РФ обесточенными были 100 тысяч абонентов). Энергетики продолжали восстановительные работы до тех пор, пока не вернули свет в дом каждого жителя района.

В настоящее время электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района осуществляется в полном объеме. Операторы «горячей линии» компании «Россети Северный Кавказ» в круглосуточном режиме предоставляют информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети.

Потребители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
100 тысяч человек остались без электричества в Чечне
У пьяной ставропольской автоледи 5 раз не получалось дунуть в алкотестер
Уроженцы Ингушетии поехали в Канны отстаивать Россию
Хотели разбогатеть: ставропольцы лишились денег на брокерских сделках
93-летнюю старушку убила и сожгла жена внука в КБР
Гастрофестиваль в Ессентуках вошел в десятку лучших в стране
Новая школа в Ставрополе стала крупнейшей на Северном Кавказе
Год назад ушел из больницы и пропал: на Ставрополье ищут мужчину
После взрыва газового оборудования двух уроженцев Дагестана увезли в тяжелом состоянии
В Кабардино-Балкарии злой старик травит котят и щенят
Ставропольцы в новых домах не платят за капремонт 3 года
Площадка для выгула собак открылась в Ставрополе
Гандболистки «Ставрополья» начали сезон с победы над соперницами из Майкопа
На Северном Кавказе появится первое в России беспилотное летающее такси
Машина перегородила путь трамваю в Пятигорске
Сто тысяч человек в Чечне сидят без электричества
Басаевцу, жестоко убивавшему военных, увеличили срок до четверти века
Ставрополец всадил нож в спину брата
Первый кадетский класс полиции открылся в школе Ставрополя
Арестованный миллиардер из Дагестана хочет построить в СИЗО спортзал
8 наград привезли с первенства мира ставропольские рукопашники
Более 20 тысяч человек поздравили Ессентуки с Днем города