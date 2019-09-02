«Россети Северный Кавказ»: энергоснабжение Ачхой-Мартановского района Чечни полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-02T16:50:30+03:00

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Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни.

Напомним, ранее произошло отключение на воздушной линии 110 кВ «Самашки-ГРП-110». Временно без электроэнергии оставались жители Ачхой-Мартановского района, запитанные от подстанций «Водозабор», «Ассиновская», «Ачхой-Мартан», «Катыр-Юрт».

Электроснабжение 61 тысячи потребителей специалисты Южного участка электросетей АО «Чеченэнерго» восстановили в течение полутора часов (по официальной информации на сайте Минэнерго РФ обесточенными были 100 тысяч абонентов). Энергетики продолжали восстановительные работы до тех пор, пока не вернули свет в дом каждого жителя района.

В настоящее время электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района осуществляется в полном объеме. Операторы «горячей линии» компании «Россети Северный Кавказ» в круглосуточном режиме предоставляют информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети.

Потребители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU