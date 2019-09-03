О состоянии спасенных от голодной смерти медведей отчитался мэр Магаса

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-03T09:27:03+03:00

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Трем медведям, которые пережили не лучшие времена в придорожном кафе, откуда их забрал глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев , устроили дегустацию меда. Мишкам предложили на выбор 4 вида любимого лакомства. Звери попробовали все, но горный ингушский мед, которым так восхищается Цечоев, они съели подчистую!

- Честно скажу, мне это было о-о-очень приятно, - прокомментировал чиновник.

Спасенных от голодной смерти медведей в Ингушетии кормят медом.

ИСТОЧНИК KP.RU