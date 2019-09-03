О состоянии спасенных от голодной смерти медведей отчитался мэр Магаса
Животные сделали приятное своему спасителю [видео]
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Трем медведям, которые пережили не лучшие времена в придорожном кафе, откуда их забрал глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев , устроили дегустацию меда. Мишкам предложили на выбор 4 вида любимого лакомства. Звери попробовали все, но горный ингушский мед, которым так восхищается Цечоев, они съели подчистую!
- Честно скажу, мне это было о-о-очень приятно, - прокомментировал чиновник.
Спасенных от голодной смерти медведей в Ингушетии кормят медом.
ИСТОЧНИК KP.RU