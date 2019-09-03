Выходные в Ессентуках: арт-базар, фестиваль воздухоплавания и шоу для гурманов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-03T13:05:35+03:00

Большое шоу для гурманов пройдет в Ессентуках в предстоящие выходные.

Что еще ждет горожан и отдыхающих 7 и 8 сентября

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Городское озеро Ессентуков на два дня станет центром проведения не только зрелищных, но и вкусных событий. Фестиваль «О, да! Еда!» в городе-курорте вошел в Национальный календарь туристических событий России.

Фестиваль считается одним из ведущих подобных мероприятий страны и собирает в разных регионах лучших рестораторов и гурманов. По словам организаторов фестиваля - краевого министерства туризма, гостей ждет гастрономическое пати в формате пикника на живописном городском озере.Оно будет сопровождаться кулинарными мастер-классами, живой музыкой, арт-базаром, фотозонами и другими развлечениями.

Стартует большое гурманское шоу 7 сентября в 13.00 с мастер-класса по балканской кухне. Желающие могут научиться готовить мучкалицу. Профессионалы разделки свиных туш продемонстрируют свое мастерство в 15.40, через час гости фестиваля узнают премудрости приготовления стейка Рибая.

Кулинарное шоу будет сопровождать интерактивный фестиваль кавер-групп. Выступят группы «Смайл», «Джет Бит», «Эмпайр Бэнд» и другие. Предусмотрены развлечения для детей и молодежи. Вечером этого дня на озере стартует еще одно масштабное событие - открытие фестиваля воздухоплавания «Курорты КМВ-жемчужина России» 8 сентября фестиваль вкусной еды продолжится. Поклонников западной и восточной кухни ждут на городском озере с 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU