Выходные в Ессентуках: арт-базар, фестиваль воздухоплавания и шоу для гурманов
Городское озеро Ессентуков на два дня станет центром проведения не только зрелищных, но и вкусных событий. Фестиваль «О, да! Еда!» в городе-курорте вошел в Национальный календарь туристических событий России.
Фестиваль считается одним из ведущих подобных мероприятий страны и собирает в разных регионах лучших рестораторов и гурманов. По словам организаторов фестиваля - краевого министерства туризма, гостей ждет гастрономическое пати в формате пикника на живописном городском озере.Оно будет сопровождаться кулинарными мастер-классами, живой музыкой, арт-базаром, фотозонами и другими развлечениями.
Стартует большое гурманское шоу 7 сентября в 13.00 с мастер-класса по балканской кухне. Желающие могут научиться готовить мучкалицу. Профессионалы разделки свиных туш продемонстрируют свое мастерство в 15.40, через час гости фестиваля узнают премудрости приготовления стейка Рибая.
Кулинарное шоу будет сопровождать интерактивный фестиваль кавер-групп. Выступят группы «Смайл», «Джет Бит», «Эмпайр Бэнд» и другие. Предусмотрены развлечения для детей и молодежи. Вечером этого дня на озере стартует еще одно масштабное событие - открытие фестиваля воздухоплавания «Курорты КМВ-жемчужина России» 8 сентября фестиваль вкусной еды продолжится. Поклонников западной и восточной кухни ждут на городском озере с 13.30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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