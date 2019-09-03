На Ставрополье проверили психоневрологические интернаты

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-03T13:54:14+03:00

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Весной этого года по всей стране началась глобальная проверка психоневрологических интернатов (ПНИ), инициированная федеральным Минтруда и лично Татьяной Голиковой. К проекту подключились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

На Ставрополье проверка проходила в августе, были осмотрены все 10 интернатов, располагающихся на территории края. О том, что именно интересовало экспертов и каковы предварительные выводы, рассказала заместитель главврача Ставропольской клинической психиатрической больницы Татьяна Кундухова.

По ее словам, основная цель проверяющих - определить обоснованность направления пациентов на проживание в психоневрологические интернаты, а также уточнить статус каждого проживающего: дееспособен человек или недееспособен.

- Нам нужно было выявить тех, кто клинически недееспособен, но не имеет такого правового статуса, и наоборот - людей, юридически недееспособных, но клинически дееспособных, - уточнила Татьяна Кунжухова. - И, конечно, особое внимание мы уделили условиям, в которых живут пациенты, нас интересовало, насколько они обеспечены одеждой, лекарствами, средствами личной гигиены, как они питаются, как проводят досуг. Также мы хотели выявить побочные действия специализированных лекарственных препаратов, которыми лечат проживающих в интернатах.

Во время проверки каждый пациент получил полноценную консультацию комиссии. Всего за 4 дня удалось проверить все ПНИ края, было осмотрено 2785 взрослых и 120 детей. Каждому пациенту присвоен один из 7 статусов-карт, а все необходимые данные вносились в специальные анкеты, которые будут анализировать эксперты из института Сербского и Минтруда.

Кстати, врачи СКПБ приняли участие в разработке этих анкет и анкеты теперь применяются для проверки. Отчет по итогам проверки будет сформирован позже, но уже можно сказать, что у экспертов от учреждений края осталось очень благоприятное впечатление: проживающие находятся в достойных условиях, получают необходимый уход, еду, одежду, лечение.

- Меня особенно радует то, что мы не выявили ни одного дефекта медикаментозной терапии, - подчеркнула Татьяна Кундухова. - По итогам проверки не нашли ни одного пациента, которого можно было передать под опеку родственников, вернуть в семью.

ИСТОЧНИК KP.RU