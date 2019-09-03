Названа причина падения штурмовика Су-25 на Ставрополье
Причиной падения штурмовика Су-25 на Ставрополье стало неудачное исполнение "мертвой петли"
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Стала известна причина падения штурмовика Су-25 на Ставрополье. Самолет рухнул после того, как произошла потеря управления во время отработки «мертвой петли», заявил ТАСС собственный источник.
У летчиков не получилось выровнять самолет, и он столкнулся с землей. Судно «пропахало» землю на глубину 3 метра.
Восстановлению самолет не подлежит.
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ИСТОЧНИК KP.RU