2019-09-03T17:17:09+03:00
Происшествия

Названа причина падения штурмовика Су-25 на Ставрополье

Причиной падения штурмовика Су-25 на Ставрополье стало неудачное исполнение "мертвой петли"
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Стала известна причина падения штурмовика Су-25 на Ставрополье. Самолет рухнул после того, как произошла потеря управления во время отработки «мертвой петли», заявил ТАСС собственный источник.

У летчиков не получилось выровнять самолет, и он столкнулся с землей. Судно «пропахало» землю на глубину 3 метра.

Восстановлению самолет не подлежит.

Военный летчик Андрей Красноперов о самолете СУ-25 и возможных причинах катастрофы

00:00
00:00

Все о самолете СУ-25

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северной Осетии почтили память погибших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года
«Мальчика» вернут на его историческое место в Ессентуках
"Крик о помощи!": в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки
Уроженца Дагестана осудили на 11 лет за видео с присягой террористам
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 найдены
Девушка в коляске из Ессентуков едет на конкурс красоты
Baza: пилоты разбившегося штурмовика на Ставрополье погибли
Полеты Су-25 временно прекращены на Ставрополье
100-килограммовая девушка выпала из общежития в Ставрополе
Блогерша повторила картину «Девушка с жемчужной серёжкой»
Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен
Первому памятнику Лермонтову исполнилось в Пятигорске 130 лет
66-летняя ставропольчанка обчистила дачу мертвой соседки
Ставрополец решил насолить обидчику кражей паспорта
Мужчину с татуировкой льва ищут на Ставрополье
На Ставрополье проверили психоневрологические интернаты
Выходные в Ессентуках: арт-базар, фестиваль воздухоплавания и шоу для гурманов