«Мальчика» вернут на его историческое место в Ессентуках

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-03T18:31:38+03:00

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Реконструкция Курортного парка в Ессентуках идет по графику. Средства от курортного сбора в 2019 году пойдут на верхнюю часть центральной прогулочной зоны курорта. Завершаются подготовительные работы - демонтированы опоры освещения, бордюры. За 2 недели уложено около трех тысяч квадратных метров плитки.

Сегодня главный объект - фонтан у Николаевских ванн. Именно его реконструкция и возвращение скульптуры «Мальчик» на свое историческое место - одна из главных задач проекта. Рабочая бригада приступила к очистке от старой шпатлевки, подготовке чаши к гранитной выкладке.

Помимо внешних изменений, усовершенствуют и всю «начинку» водного сооружения. 8 кубов воды будет циркулировать в замкнутом режиме, а 6 светильников - «создавать» разноцветные струи. Почти 5 миллионов рублей будет потрачено на восстановление давно утраченного памятника регионального значения.

В начале октября объект планируется сдать. Проект благоустройства парка включил максимальное количество работ-укладку рулонных газонов, высадку клумб, устройство дорожек, установку разноформатных мачт освещения, урн, скамеек.

Работы в Курортном парке еще очень много, поэтому масштабное благоустройство займет несколько лет. Но благодаря поэтапному освоению «курортных» средств ессентукский лечебный парк станет не только прогулочной, но и современной комфортной, безопасной зоной.

ИСТОЧНИК KP.RU