Появилось фото разбившегося на Ставрополье штурмовика Су-25
Подробности авиакатастрофы устанавливаются
Фото: соцсети
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С места авиакатастрофы на Ставрополье в сеть выложили фото с разбившимся при падении штурмовиком Су-25. Пилоты, как сообщали ранее в Минобороны России, успели катапультироваться. Найдены их парашюты. Официального заявления об их гибели нет. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Причины падения устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU