Появилось фото разбившегося на Ставрополье штурмовика Су-25

3 Сент. 21:37 2019-09-03T21:37:49+03:00

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С места авиакатастрофы на Ставрополье в сеть выложили фото с разбившимся при падении штурмовиком Су-25. Пилоты, как сообщали ранее в Минобороны России, успели катапультироваться. Найдены их парашюты. Официального заявления об их гибели нет. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Причины падения устанавливаются.

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Перед тем, как штурмовик Су-25 упал на Ставрополье, пилоты успели сообщить о решении катапультироваться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU