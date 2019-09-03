2019-09-03T21:37:49+03:00
Происшествия

Появилось фото разбившегося на Ставрополье штурмовика Су-25

Подробности авиакатастрофы устанавливаются
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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С места авиакатастрофы на Ставрополье в сеть выложили фото с разбившимся при падении штурмовиком Су-25. Пилоты, как сообщали ранее в Минобороны России, успели катапультироваться. Найдены их парашюты. Официального заявления об их гибели нет. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Причины падения устанавливаются.

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Перед тем, как штурмовик Су-25 упал на Ставрополье, пилоты успели сообщить о решении катапультироваться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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