2019-09-04T12:32:48+03:00
Общество

Ессентуки приглашают на открытие Фестиваля воздушных шаров

Гостей ждет интересная и насыщенная программа
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Фото: пресс-служба главы Ессентуков.Фото: пресс-служба главы Ессентуков.
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В субботу 7 сентября ессентукское озеро примет сразу 2 фестиваля - «О, да! Еда!» и воздухоплавания. Любителей вкусной еды на гастрономической площадке ждут с 13.00, а воздушное шоу намечено на вечер.

В 17.00 будет дан официальный старт XXI фестивалю воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России». Будут представлены 15 экипажей-участников. В этом году в небо над Кавминводами поднимутся аэростаты из Краснодара, Москвы, Курска. Максимальное количество участников за эти годы достигало 28 команд из разных стран и городов. В числе участников были воздушные пилоты из Украины, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

С 18.00 до 21.20 будет проводиться так называемая «Программа аэростатов». Она включает в себя шоу «Ночное свечение» с 19.20. Свободный полет начнется ориентировочно в 20.05. На протяжении всего праздника открытия на озере будет проходить развлекательная программа и концерт группы «Джен Бит».

С 2016 года фестиваль стал проходить вместо традиционных трех дней целую неделю, что является самым длинным воздухоплавательным мероприятием в России. 2 года назад в программу фестиваля включен Кубок Федора Конюхова и Мемориал отца Василия, где пилоты получают небольшой фрагмент оболочки от аэростата, облетевшего Землю.

Программа фестиваля воздухоплавания включает в себя спортивную борьбу, которая развернется в небе городов-курортов: Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Железноводска. Ряд упражнений будет проведен в горных ущельях близ Кисловодска и в районе гор-лакколитов. Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта - «Воздушного биатлона», где пилоты для поражения цели используют лазерные ружья, работающие по принципу Laser Tag.

Полеты над городами КМВ можно будет наблюдать неделю, с 8 по 14 сентября с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 18.30. Главный приз фестиваля - переходящий кубок «Икар». Пилот-победитель получает также перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с вкраплением рубина и нанесением горячей эмали. Закрытие фестиваля пройдет в Железноводске 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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