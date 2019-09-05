Кадыров восхищён шуткой Путина о высокой рождаемости в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров восхитился шуткой Владимира Путина, рассмешившего весь зал остротой о высокой рождаемости на Кавказе. Чеченский лидеротметил искусство президента в политическом юморе.
— Политический юмор! Это целая наука. Причём очень тонкая и сложная. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет Президент России Владимир Путин. Уверен, что высказывание о рождаемости в Дагестане и Чечне войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента, — написал Кадыров.
В четверг, во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, собеседник заметил, что старики в Стране восходящего солнца теперь ходят намного быстрее. А всё благодаря созданным для граждан условиям. Но Путин не растерялся.
— Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. А у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию? — подчеркнул президент, рассмешив весь зал.
Беседа проходила в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.
Путин пошутил про высокую рождаемость на Кавказе.Видео: генеральный информационный партнер ВЭФ МИА Россия сегодня
ИСТОЧНИК KP.RU
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