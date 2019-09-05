Главный архитектор Ставрополья: «Проект «Городская среда» существенно меняет облик городов»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-05T16:41:08+03:00

В этом году в крае обновят 32 общественных пространства

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Замминистра строительства и архитектуры, главный архитектор Ставропольского края Маина Маркова прокомментировала ход реализации и перспективы проекта по созданию комфортной городской среды:

- Реализация проекта по созданию комфортной городской среды существенно меняет облик городов Ставрополья. С момента старта проекта прошло всего два года, а некоторые наши города уже не уступают европейским. Достаточно обратить внимание на Ставрополь, Невинномысск, Георгиевск, города КМВ, чтобы оценить масштабы проведенной за два года работы.

Появились новые парки, ожили старые, наши площади преобразились и наполнились множеством архитектурных форм и интересных решений. Города выбирают свой неповторимый архитектурно-художественный образ. Приведены в порядок сотни дворов. Мы работаем вместе с министерством дорожного хозяйства, которое реализует проект. И отрадно, что новый облик городов выбирают сами жители, которые активно предлагают территории для благоустройства, участвуют в обсуждении и выборе проектов.

Успешная реализация проекта позволила краю добиться существенного увеличения его финансирования. В 2019 году на него выделено около 1,5 млрд рублей. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Не случайно на днях именно Ставрополь стал местом проведения Первого Всероссийского молодежного форума развития территорий, на котором реализованные в крае проекты получили высокую оценку федеральных экспертов – таких, как начальник отдела по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» филиала ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Джемал Сурманидзе, главный архитектор Волгоградской области Елена Прохорова.

Кстати, эксперты отметили и те проекты, которые еще не воплощены в жизнь, но были представлены на форуме студентами ставропольских вузов и ссузов: СКФУ, Пятигорского техуниверситета, строительного техникума. Уже сегодня многие из них можно смело подавать на конкурс Минстроя России.

В этом году мы увидим обновленными 32 общественных пространства в 24 муниципалитетах края. Отрадно, что это не только города, но и 11 сел. Очевидно, край будет развиваться и дальше. И теперь это почувствовали не только городские жители.

ИСТОЧНИК KP.RU