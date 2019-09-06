Следователи начали проверку по смертельному ДТП с 5 детьми на Ставрополье
Дети угнали машину и перевернулись в ней
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Следствие занялось выяснением обстоятельств смерти подростка на угнанной у родителей машине в Апанасенковском районе.
Пятеро мальчишек без спросу взяли автомобиль Деу Тико у родителей одного из подростков и поехали кататься по Дербетовке. 14-летний водитель съехал с дороги и допустил опрокидывание машины. 13-летний мальчик на переднем сидении скончался, двое получили травмы. Идет доследственная проверка, осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU