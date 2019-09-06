Новые объекты в Северной Осетии: больницы, детсады, амбулатории и ФАПы

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-06T12:52:24+03:00

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Реализацию Перечня мероприятий социально-экономического развития РСО - Алания накануне обсудили глава региона Вячеслав Битаров и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко в рамках рабочей встречи и совещания с представителями федеральных органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития республики в Москве.

Руководитель республики проинформировал Анатолия Кириенко о ходе и графике их реализации в регионе. На сегодняшний день, согласно перечню мероприятий, завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию 6 объектов: поликлиника в Моздоке, две амбулатории в селениях Тарском и Сунже, фельдшерско-акушерский пункт в селе Кобан, два детских сада на 120 мест каждый в селениях Ир и Дачном. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще два объекта: детский сад на 230 мест в Моздоке и Центральную районную больницу в Ардоне.

Кроме того, в текущем году в рамках госпрограмм РФ и нацпроектов реализуются 11 мероприятий из Перечня: строительство школ на 1100 и 550 мест во Владикавказе, на 500 мест в Моздоке, детсада на 150 мест в ст. Луковской, амбулатории в с. Майском, двух ФАПов в селениях Куртат и Хаталдон, реконструкция Республиканской детской клинической больницы, лечебных корпусов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, головных сооружений «Сахола» и Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуара в с. Чикола.

- Правительство Северной Осетии в Минздрав России направило необходимую документацию для предоставления в текущем году бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на строительство 7 объектов здравоохранения. Среди них: амбулатории в селениях Красногор, Батако, Брут и Михайловское, а также ФАПы в селениях Даргавс, Нижняя Саниба и Мацута. В настоящее время проект распоряжения правительства РФ о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета на строительство указанных объектов находится на согласовании в правительстве Российской Федерации, - сказал Вячеслав Битаров.

Говоря о дальнейшей работе, Вячеслав Битаров доложил, что в 2021 году планируется реализация 17 мероприятий Перечня, в том числе 5 - переходящие с 2020 года. По 12 мероприятиям в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и получению соответствующих заключений госэкспертизы, в том числе 9 объектов коммунальной инфраструктуры, 2 - культуры и 1 - образования.

Также на совещании обсудили вопросы и заслушали принимаемые федеральными министерствами меры по результатам обращений главы республики к президенту РФ и и председателю правительства, касающиеся защиты граждан, проживающих в оползневых зонах, создания туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», строительства Дворца спорта в республике, реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе, строительства детского отделения противотуберкулезного диспансера, оснащения оборудованием медцентра в Беслане, капремонта школ в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU