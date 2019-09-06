Губернатору показали «Олимп»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-06T14:54:08+03:00

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Комплекс «Олимп» в городе химиков был построен четверть века назад. В нем регулярно проводят различные культурные мероприятия и соревнования. Но в последние годы комплекс заметно обветшал.

Ремонтно-восстановительные работы на объекте ведутся при поддержке АО «Невинномысский «Азот» компании «ЕвроХим» с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Общая площадь спортзалов (настольного тенниса, бокса, акробатики, тяжёлой атлетики, художественной гимнастики, игровых) после реконструкции составит почти 3,5 тысячи кв. м.

В спортивном комплексе также будет расположен Центр тестирования по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Благоустраивается и прилегающая территория, на которой размещена дополнительная универсальная спортплощадка. Ожидается, что «Олимп» откроют уже в октябре.

– Это хороший пример социального партнёрства. По сравнению с тем, в каком состоянии комплекс находился прежде, перемены разительные. Я уверен, что в своём направлении он станет одним из лучших в стране, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Развитие комплекса будет продолжено. В 2020 году на его базе планируется открытие 12 групп по адаптивной физкультуре и спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в оздоровительных группах будут бесплатными.

В этот же день губернатор посетил Центр детского научного и инженерно-технического творчества в Невинномысске, открытый в 2017 году при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, компании «ЕвроХим» и регионального правительства. Главе края показали новые аудитории астрономии и информатики, в которых ученики 5 - 11-х классов смогут углубленно изучать эти предметы. Уже нынешней осенью планируется к вводу в эксплуатацию конференц-зал, в котором будет проводиться дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU