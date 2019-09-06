2019-09-06T14:54:08+03:00
Общество

Губернатору показали «Олимп»

Владимир Владимиров проверил, как идет реконструкция спортивно-культурного комплекса в Невинномысске
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комплекс «Олимп» в городе химиков был построен четверть века назад. В нем регулярно проводят различные культурные мероприятия и соревнования. Но в последние годы комплекс заметно обветшал.

Ремонтно-восстановительные работы на объекте ведутся при поддержке АО «Невинномысский «Азот» компании «ЕвроХим» с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Общая площадь спортзалов (настольного тенниса, бокса, акробатики, тяжёлой атлетики, художественной гимнастики, игровых) после реконструкции составит почти 3,5 тысячи кв. м.

В спортивном комплексе также будет расположен Центр тестирования по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Благоустраивается и прилегающая территория, на которой размещена дополнительная универсальная спортплощадка. Ожидается, что «Олимп» откроют уже в октябре.

– Это хороший пример социального партнёрства. По сравнению с тем, в каком состоянии комплекс находился прежде, перемены разительные. Я уверен, что в своём направлении он станет одним из лучших в стране, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Развитие комплекса будет продолжено. В 2020 году на его базе планируется открытие 12 групп по адаптивной физкультуре и спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в оздоровительных группах будут бесплатными.

В этот же день губернатор посетил Центр детского научного и инженерно-технического творчества в Невинномысске, открытый в 2017 году при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, компании «ЕвроХим» и регионального правительства. Главе края показали новые аудитории астрономии и информатики, в которых ученики 5 - 11-х классов смогут углубленно изучать эти предметы. Уже нынешней осенью планируется к вводу в эксплуатацию конференц-зал, в котором будет проводиться дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер-миллиардер из списка "Forbes" сочинил рэп-хит для Нурмагомедова
Батл на тракторах пройдет в День поля на Ставрополье
По дорогам Ставрополья ездит SMART-офис
Учителем из Махачкалы заинтересовалась прокуратура после резкого "ультиматума"
На Ставрополье компанию-мусоросборщика оштрафовали на 2,9 млн
Кто выступит на Дне города-2019 в Ставрополе
Ставрополец, не плативший алименты сыновьям, станет уголовником
На Северном Кавказе разыскивают криминального авторитета на элитном авто
Ставропольцев просят присмотреться к мужчине со шрамом на брови
На Ставрополье женщина хотела заработать на продаже дома, но лишилась денег
Водитель в Ставрополе спорил с алкотестером
В Ставрополе театр объявил кастинг без ограничений
Обожжённые кресты и треснутые надгробия: в Дагестане пожар уничтожил кладбище
На Ставрополье вырастили 48- килограммовый арбуз
Женщина на Ставрополье обиделась на знакомого и выдумала преступление
Новые объекты в Северной Осетии: больницы, детсады, амбулатории и ФАПы
В Железноводске 11 незаконных строений подлежат сносу
«Главному адвокату КМВ» вынесли приговор
Ливень с грозой и градом прогнозируют на Ставрополье
Фуры столкнулись на Ставрополье: есть пострадавший
Экс-сотрудник сотовой связи на Ставрополье продавал информацию об абонентах
Сыграть «Собачий вальс» ногами: в Ставрополе ступени превратили в клавиши
Следователи начали проверку по смертельному ДТП с 5 детьми на Ставрополье