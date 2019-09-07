Ливни с грозами и шквалом ожидаются на Ставрополье в субботу
Синоптики предупреждают о новом ударе стихии
Ливни обрушатся на восточную часть СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В субботу на Ставрополье может обрушиться вторая волна непогоды. Прогноз всё тот же: ливень с грозой, градом и шквальным ветром до 23 метров в секунду.
В пятницу дожди обрушились на западную часть края. Теперь сильные осадки могут обрушиться на юге региона.
Напомним, вечером и ночью 6 сентября ливень со шквалом ударил по Ставрополю. Город частично затопило — уровень воды доходил до полуметра, автомобили сносило течением, а мощнейший ветер ломал деревья, падавшие на припаркованные машины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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