Ливни с грозами и шквалом ожидаются на Ставрополье в субботу

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-07T11:25:25+03:00

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В субботу на Ставрополье может обрушиться вторая волна непогоды. Прогноз всё тот же: ливень с грозой, градом и шквальным ветром до 23 метров в секунду.

В пятницу дожди обрушились на западную часть края. Теперь сильные осадки могут обрушиться на юге региона.

Напомним, вечером и ночью 6 сентября ливень со шквалом ударил по Ставрополю. Город частично затопило — уровень воды доходил до полуметра, автомобили сносило течением, а мощнейший ветер ломал деревья, падавшие на припаркованные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU