Глава UFC Дана Уайт: Кадыров? Не знаю его

СЕГОДНЯ 02:17 2019-09-08T02:34:13+03:00

Руководитель Чечни прилетел в Абу-Даби и лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье

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В Абу-Даби завершился UFC 242. На пресс-конференции после турнира у главы промоушена Дана Уайта спросили, общался ли он с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, который прилетел в столицу ОАЭ, чтобы подержать российских бойцов, в том числе Хабиба Нурмагомегодова в поединке против Дастина Порье.

- Нет, я его не знаю и даже не видел, мы не знакомы, - признался Уайт.

Сам Рамзан Кадыров пока никак не прокомментировал свой визит в Абу-Даби. После победы он перекинулся парой слов с Хабибом и его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым и обнял их.

Напомним, в UFC 242 помимо Хабиба приняли участие еще шесть российских спортсменов, среди них - уроженец Чечни Майрбек Тайсумов. Решением судей он проиграл бразильцу Дави Рамосу.

Полную версию пресс-конференции смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU