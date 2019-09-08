2019-09-08T16:33:47+03:00
Общество

Выборы губернатора Ставропольского края: информация на 15 часов

К этому часу проголосовала почти половина региона
Антон ШАПОВАЛОВ
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Выборы губернатора Ставропольского края продолжаются полным ходом. Стало известно, что к 15 часам нового главу региона выбрали 41,57 процентов жителей Ставрополья, у которых есть право голоса. На прошлых выбора 2014 года к этому часу успели проголосовать только 27,96 процентов населения.

Напомним, на пост губернатора Ставропольского края претендуют пять человек: нынешний глава Владимир Владимиров от "Единой России", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.

В крае действует около 1,2 тысяч участков, которые обслужат 1,8 миллионов избирателей. В регионе также действуют службы, которые принимают звонки с вопросами.

Ранее сообщалось о двух нарушениях на участках. По обоим обращениям провели проверку, но ничего не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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