2019-09-09T15:04:46+03:00
Общество

На выборах в гордуму Владикавказа больше всего голосов набрала «Единая Россия»

В ЦИК республики подвели итоги
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Как рассказал зампредседателя ЦИК Северной Осетии Сосланбек Кудаков, на выборах в гордуму Владикавказа партия «Единая Россия» набрала 45,24%, у «Патриотов России» - 17,09%, за КПРФ прголосовали 11,86% избирателей, за «Справедливую Россию» - 11,55%, «Родина» набрала 5,55%, ЛДПР - 5,19%, «Коммунисты России» - 2,87%, «Яблоко» - 0,64%. Явка, по его словам, составила 49,13%.

Кудаков отметил, что хотя жалобы о нарушениях на избирательных участках в ЦИК поступали, «они не могут поставить под сомнение итоги голосования». Всего в выборной кампании принимали участие 8 партий. На 32 мандата претендовали 224 человека - 140 по единому избирательному округу и 84 одномандатника.

8 сентября в Северной Осетии выборы различного уровня проходили в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах, где избирались пять глав муниципальных образований, замещались 36 депутатских мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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