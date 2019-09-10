Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-10T12:05:20+03:00

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На территории города работали 29 избирательных участков, где наряду с выборами главы региона жители отдавали голоса за одну из общественных территорий, подлежащих обустройству в 2020 году.

В бюллетень были включены два объекта - это сквер «Надежда» и сквер «Дружба». По итогам рейтингового голосования «Дружба» набрала 13 216 голосов, в то время как за благоустройство сквера «Надежда» проголосовали 13 112 жителей.

Всего же в рейтинговом голосовании приняли участие свыше 27 тысяч горожан, из которых 1306 предложили другие территории. Таким образом, победителем рейтингового голосования стал сквер «Дружба», который будет обустроен в 2020 году.

Проект предполагает обустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, ярмарок и выставок, детских спортивных комплексов, территории для выгула собак. Здесь будет разбит сквер с необходимым освещением, тротуарами, велосипедными дорожками, скамейками и урнами. Расположится объект на территории 5313 кв. м в районе «4-й километр» у подножья горы Змейка.

ИСТОЧНИК KP.RU