2019-09-10T12:05:20+03:00
Общество

Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев

Одновременно с выборами губернатора Ставрополья в Минводах прошло рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды»
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории города работали 29 избирательных участков, где наряду с выборами главы региона жители отдавали голоса за одну из общественных территорий, подлежащих обустройству в 2020 году.

В бюллетень были включены два объекта - это сквер «Надежда» и сквер «Дружба». По итогам рейтингового голосования «Дружба» набрала 13 216 голосов, в то время как за благоустройство сквера «Надежда» проголосовали 13 112 жителей.

Всего же в рейтинговом голосовании приняли участие свыше 27 тысяч горожан, из которых 1306 предложили другие территории. Таким образом, победителем рейтингового голосования стал сквер «Дружба», который будет обустроен в 2020 году.

Проект предполагает обустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, ярмарок и выставок, детских спортивных комплексов, территории для выгула собак. Здесь будет разбит сквер с необходимым освещением, тротуарами, велосипедными дорожками, скамейками и урнами. Расположится объект на территории 5313 кв. м в районе «4-й километр» у подножья горы Змейка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным
В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре
Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов
В битве аэростатов на Ставрополье лидирует шар 81-летнего пилота
Сезон ОРВИ уже начался на Ставрополье
Ставрополец на несуществующих связях заработал миллионы
"Пришел сделать документы": честный ставрополец покорил продюсеров "Дом-2"
В Пятигорске грузчик украл 9 млн рублей из кассы и купил автомобиль
Главу Следственного комитета Дагестана сняли с должности
На Ставрополье осудят полицейского, поленившегося расследовать дело
Ставрополец распространял детское порно
Ставрополец без прав уничтожил «Приору», врезавшись в столб
3-летний мальчик серьезно пострадал в ДТП на Ставрополье
Два человека попали под грузовой состав в Кабардино-Балкарии
12-летняя школьница упала с Немецкого моста в Ставрополе
Дагестанская колдунья «заговорила» брошенную мать до поджога дома со своей бабушкой
На Ставрополье 300 тыс детей привьют от гриппа
Эксперт СКФУ: «Соцопрос предвосхитил результаты выборов губернатора Ставрополья»
Декоративное озеро выбрали для благоустройства в Железноводске
Ставропольская воровка пошила для кражи шоколада специальное исподнее
Рабочего на Ставрополье перекрутило в бетономешалке
В Ставрополе взорвалась шаровая молния
На выборах в гордуму Владикавказа больше всего голосов набрала «Единая Россия»