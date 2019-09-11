2019-09-11T10:39:44+03:00
Общество

Руководство республики поможет Владикавказскому вагоноремонтному заводу

Предприятию обещают налоговые преференции и другую поддержку
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Фото пресс-службы главы РСО - Алания.Фото пресс-службы главы РСО - Алания.
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Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров посетил Владикавказский вагоноремонтный завод, где осмотрел основные производственные цеха и провел совещание.

Вячеслав Битаров отметил, что отдельные помещения необходимо отремонтировать и модернизировать - для жителей республики, которые здесь трудятся, нужно создать достойные условия работы.

- Несмотря на то, что Владикавказский вагоноремонтный завод находится не в собственности республики, а принадлежит ОАО «Российские железные дороги», руководство Северной Осетии заинтересовано в том, чтобы помочь предприятию развиваться, сохранить и увеличить количество рабочих мест. Завод имеет славные трудовые традиции, - подчеркнул глава РСО - Алания.

Валерий Касаев рассказал о текущем положении дел: завод активно наращивает объемы производства, что позволяет постепенно компенсировать те убытки, которые предприятие несло в последние годы. В апреле завод подписал договор с АО «Федеральная пассажирская компания» на ремонт 97 вагонов.

По словам гендиректора ВВРЗ, на следующий год предприятие уже имеет гарантированный заказ на ремонт 130 - 140 вагонов от ОАО «РЖД». Кроме того, как рассказал Валерий Касаев, в настоящее время решается вопрос о перепрофилировании и дозагрузке завода. Сегодня в России существует острый дефицит предприятий по ремонту электропоездов переменного тока. Количество электричек, требующих ремонта, исчисляется тысячами, и потребность эта сохранится еще на протяжении 10 - 15 лет.

В ближайшей перспективе на имеющихся площадях завода может появиться цех по ремонту электропоездов. Ранее в республику прибыли специалисты Московского локомотиворемонтного завода с целью оценить имеющиеся условия и сделать заключение.

После этого заместителю гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрию Пегову поступило предложение о целесообразности перепрофилирования и дозагрузки Владикавказского вагоноремонтного завода. До 19 сентября должен быть подготовлен предварительный проект развития данного направления. В случае принятия положительного решения по данному вопросу все расходы, связанные с перепрофилированием завода, РЖД возьмет на себя.

По предварительным оценкам, Владикавказский вагоноремонтный завод сможет осуществлять ремонт 30 вагонов электричек в месяц, а для организации производства будет создано около 150 новых рабочих мест.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что готов обсудить с руководством РЖД перспективы дальнейшего развития владикавказского предприятия, а республиканским правительством будут оказаны исчерпывающие меры поддержки, среди которых налоговые преференции. Главное, по словам главы Северной Осетии, - нарастить и модернизировать производство, создать больше рабочих мест для жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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