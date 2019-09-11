Глава Ставрополья уволил министра энергетики, промышленности и связи

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-11T19:50:55+03:00

Виталий Хоценко ушёл на повышение в федеральное министерство

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Владимир Владимиров принял отставку министраэнергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталия Хоценко. Об этом в соцсетях сообщил экс-депутат думы краевой столицы Олег Петровский. По его словам, Хоценко подал в отставку по собственному желанию.

В управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края сообщили, что министр оставил пост ради повышения. Вероятно, он займёт должность заместителя федерального министра промышленности Дениса Мантурова.

— Благодаря работе министерства край стал одним из лидеров в стране по развитию газомоторного топлива, реализует ряд крупных инвестиционных проектов по строительству объектов возобновляемых источников энергии, в том числе по строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции, — сообщили в правительстве.

Хоценко занимал пост главы Министерства энергетики, промышленности и связи с 16 декабря 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU