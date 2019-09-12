Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-12T13:57:40+03:00

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Раннее утро для ессентучан началось с парада ярких шаров в небе над городом - в воздух поднялись 15 аэростатов. Из-за ветра взлет перенесли с аэродрома в поля за улицей Никольской. Четвертый день фестиваля «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России» выдался погожим, до этого пилотам приходилось совершать свои сложные трюки в экстремальных условиях.

На XXI фестивале воздухоплавания соревнуются профессиональные команды из России и СНГ. Накануне был разыгран кубок главы города Ессентуки и Мемориал отца Василия. Сейчас пилоты соревнуются за 5-й кубок по «Воздушному биатлону». Это, кстати, единственные в мире соревнования такого рода. И появились они как раз благодаря фестивалю.

Победитель Воздушного биатлона в общем зачете с упражнениями спортивной части является чемпионом фестиваля. Уже определились первые лидеры - это команды Ессентуков, Уфы, Феодосии и Москвы.

До самых последних аккордов фестиваля воздухоплавания ессентучане дважды в день могут любоваться парением разноцветных гигантов. Фестиваль проводится при поддержке губернатора Ставрополья, администраций Ессентуков и Железноводска.

Закрытие воздушного шоу и награждение победителей пройдет 14 сентября в парке Говорухина в Железноводске.

ИСТОЧНИК KP.RU