Эксперт: «Московской власти стоит поучиться у Владимирова»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-14T09:36:59+03:00

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«Московской власти стоит поучиться у Владимирова». Такое мнение высказал профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев 13 сентября в Пятигорске, в рамках круглого стола на тему «Итоги единого дня голосования: Результаты губернаторских выборов и прогноз развития политической ситуации в регионах за период до следующего электорального цикла».

«В каждом регионе были свои внутренние вызовы. И где-то очень серьезные. Но повсюду у людей был запрос на общение, на разъяснение: куда идет власть, что хочет предпринять; запрос на открытость, на получение честных ответов на острые вопросы.

«Был ряд оригинальных находок. Один кандидат стоя отвечал на вопросы избирателей пять часов, другой - съел 29 чашек ухи. Владимиров, говорят, ничем в этом плане не отличился, но многие эксперты отметили его селфи в приемной президента. Поступок в чем-то хулиганский, но совершенно в рамках приличия.

Но главное на Ставрополье, что власть смогла мобилизовать население. Явка 66% - результат замечательный. И в этом московской власти стоит поучиться у Владимирова.

Эти выборы прошли не везде одинаково. Обнажили достаточно проблем. Но следующий единый день голосования будет на порядок сложнее, чем мы имеем сейчас».

В мероприятии приняли участие Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов и эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, а также ведущие политологи крупнейших вузов Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU