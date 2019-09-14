2019-09-14T10:16:58+03:00
Общество

Семейное фото Нурмагомедова возмутило поклонников в соцсетях

На нем не было ни одной женщины
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: khabib_nurmagomedovФото: khabib_nurmagomedov
Изменить размер текста:

В личном аккаунте в Instagram дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов разместил фото с членами семьи. Многие комментаторы были возмущены, что на снимке нет ни одной женщины. «А жена и дети — это не ваша семья? Вы никогда не выкладываете их фото», - писали Нурмагоедову люди. Некоторые предположили, что у борца «нет к ним уважения». Другие вступились за российскокого чемпиона: «Из уважения к своей семье он их не выставляет напоказ. Культура такая у человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три музыканта в Ставрополе сыграли на пианино ногами - видео
Видео: в Ставрополе фанатка Ольги Бузовой разрыдалась в ее объятиях
В Дагестане течение потащило женщин в море
Эксперт: «Московской власти стоит поучиться у Владимирова»
3-летняя малышка со Ставрополья поразила Максима Галкина феноменальной памятью
Видео: дагестанский мажор на Cadillac «дострелялся» из дробовика
В Ставрополе завелся настоящий дикий заяц
Опытнейшая ведьма из Чечни поймалась на тысячной фотографии и земле из кладбища
Завершены поиски пропавшего в Дагестане хромого мальчика
7 котельных могут не запустить в Ставрополе из-за долгов
Бился в истерике: в Нальчике беспечные родители закрыли сына-инвалида в машине и ушли
Леопардов из Красной книги будут спасать в Чечне
"Максимальный репост!": хромой ребенок пропал в Дагестане
Юноша из Ставрополя попал в 6 сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Парапланы столкнулись в небе над Кабардино-Балкарией
На Ставрополье оштрафовали предприятие, засеявшее берег реки
Ольга Бузова "подарит себя" Ставрополю
Мажор на внедорожнике перекрыл дорогу в КБР
На развитие ставропольских сел собираются привлечь 25 млрд рублей
Отчаялся из-за базук? «Синтоловый качок» обратился к инопланетянам - видео
На Ставрополье ближайшие 5 лет будут делать умных детей
Кадыров показал своего любимого внука
В Ставрополе горожанам организовали развлечения на выходные
На концерте Басты в Пятигорске фанаты создали невероятное зрелище
Восьмерых преступников, объявленных в федеральный розыск, поймали в Ингушетии
Новый аэровокзал построят в Минеральных Водах
За смерть людей на Ставрополье осудят водителя автобуса