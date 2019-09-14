Семейное фото Нурмагомедова возмутило поклонников в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-14T10:16:58+03:00

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В личном аккаунте в Instagram дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов разместил фото с членами семьи. Многие комментаторы были возмущены, что на снимке нет ни одной женщины. «А жена и дети — это не ваша семья? Вы никогда не выкладываете их фото», - писали Нурмагоедову люди. Некоторые предположили, что у борца «нет к ним уважения». Другие вступились за российскокого чемпиона: «Из уважения к своей семье он их не выставляет напоказ. Культура такая у человека».

ИСТОЧНИК KP.RU