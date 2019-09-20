2019-09-20T17:07:50+03:00
Общество

Число отдыхающих в Ессентуках выросло на 10 процентов

В городе-курорте подвели первые итоги
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Активный курортный сезон на КМВ еще не завершился, но первые итоги уже подвели в администрации города. По сравнению с прошлым годом отдыхающих прибыло на 10% больше - без малого 150 тысяч за 8 месяцев. 30 ессентукских санаториев приняли на отдых и лечение 123 тысячи жителей России и зарубежных стран.

В этом сезоне до 17 тысяч увеличилось число юных отдыхающих. Благодаря насыщенному графику событийных мероприятий город с января по август посетили 25 тысяч туристов. Большая доля приезжих пришлась на фестиваль пиротехнического искусства, «Драмфест», фестиваль воздухоплавания. В осенние месяцы загрузка санаториев курорта по-прежнему высока. В Ессентуках 80 операторов по курортному сбору.

План 2019 года составляет 76 млн рублей. На эти средства идет реконструкция верхней части Курортного парка. На середину сентября собираемость составила 57 млн. рублей. Идет опережение плана на 4 млн, хотя число льготников и детей, освобожденных от уплаты налога увеличилось в разы. Число отказов оплаты курортного сбора составляет около 1%, в основном, это отдыхающие, которые приезжают на КМВ с региональными льготами и не имеют права на освобождение от курортного сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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